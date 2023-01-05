دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يخضع غريغ برهالتر، مدرب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، للتحقيق من قبل اتحاد كرة القدم الأمريكي بشأن مزاعم بأنه ركل زوجته، روزاليند، في عام 1991.

وأصدر برهالتر بيانا عبر حسابه في موقع تويتر اعترف فيه بالحادثة، كما أشار إلى أنه "تعرض للابتزاز بسببها".

وردا على ذلك، أصدر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بيانا، كشف من خلاله أنه كان على علم بالادعاء، وبدأ تحقيقا في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وقال الاتحاد الأمريكي في بيانه: "عند علم الاتحاد بالادعاء ضد مدرب الفريق الوطني للرجال، غريغ برهالتر، في 11 ديسمبر استأجر الاتحاد شركة Alston & Bird LLP على الفور لإجراء تحقيق مستقل في هذه المسألة".

وأقر الاتحاد الأمريكي بادعاءات الابتزاز المحتملة والتي تشكل أيضا جزءا من التحقيق، إذ جاء في البيان: "من خلال هذه العملية، تعرف الاتحاد على السلوك غير المناسب المحتمل تجاه العديد من أعضاء فريق العمل لدينا، وذلك من قبل أفراد خارج مؤسستنا".

وتابع البيان: "نأخذ مثل هذا السلوك على محمل الجد، ووسعنا تحقيقنا ليشمل تلك الادعاءات".

فيما أشار مدرب منتخب أمريكا في بيانه إلى أن شخصا ما قد أخبر اتحاد كرة القدم بمعلومات حول الحادث، قبل الاعتراف بسلوكه العنيف ضد زوجته قبل 32 عاما.

وقال غريغ برهالتر: "خلال كأس العالم، اتصل أحد الأفراد بالاتحاد، قائلا إن لديه معلومات عني، وهي محاولة واضحة للاستفادة من شيء شخصي للغاية منذ فترة طويلة، وذلك لإنهاء علاقتي مع اتحاد كرة القدم الأمريكي".

وأكمل برهالتر: "في خريف عام 1991، كان عمري 18 عاما وكنت طالب في الكلية عندما قابلت روزاليند لأول مرة، وفي إحدى الليالي، بينما كنا نشرب الخمر في حانة محلية، خضنا أنا وروزاليند في جدال حاد استمر في الخارج، وركلتها في ساقيها".

ولدى غريغ برهالتر وروزاليند 4 أطفال، واحتفالا مؤخراً بذكرى زواجهما الـ25.

وتم تعيين برهالتر مدربا لمنتخب أمريكا في عام 2018، وقاد الفريق للوصول لدور الـ16 في مونديال قطر.