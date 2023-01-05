دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل اللاعب المغربي يوسف النصيري 3 أهداف (هاتريك)، قاد من خلالها فريقه إشبيلية للفوز على ليناريس ديبورتيفو بنتيجة 0/5، في مواجهة أقيمت على أرضية ملعب "دي ليناريخوس"، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ونجح المهاجم المغربي في افتتاح أهداف النادي الأندلسي في الدقيقة 37، وبعد 3 دقائق فقط استطاع مضاعفة النتيجة، قبل أن يحرز هدفه الثالث عند الدقيقة 74، ليقود الفريق إلى بلوغ الدور ثمن النهائي.

وعانى النصيري من سوء الحظ مع نادي إشبيلية في الدوري الإسباني، هذا الموسم، إذ عجز عن المساهمة التهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة في 11 مباراة، فيما استعاد ثقة جماهير النادي الأندلسي من خلال مسابقة الكأس، بعد أن نجح في إحراز "هاتريك".

وكان المهاجم المغربي البالغ من العمر 25 عاما أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في وصول "أسود الأطلس" للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفريق في أكبر بطولات العالم.

واشتهر يوسف النصيري بـ"قفزة تاريخية" خلال مواجهة المغرب والبرتغال في الدور ربع النهائي من مونديال قطر، إذ ارتقى لكرة عرضية على ارتفاع عال، ثم وضعها في الشباك.