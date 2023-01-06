دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لن يشارك كريستيانو رونالدو لأول مرة مع فريق النصر السعودي، لمدة أسبوعين على الأقل، بعد أن أكد ناديه لرويترز، الجمعة، أنه يتعين على النجم البرتغالي أن ينفذ عقوبة إيقافه مباراتين، والتي فرضها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وتلقى رونالدو العقوبة بعد أن حطم هاتف أحد مشجعي نادي إيفرتون من يديه، إثر تعرض ناديه السابق، مانشستر يونايتد للهزيمة من قبل فريق إيفرتون.

وتنص لوائح الفيفا على أنه حتى بعد انتقال اللاعب إلى اتحاد جديد، فإن أي إيقاف يصل إلى أربع مباريات، صادر عن الاتحادات السابقة، يجب أن ينفذه الاتحاد الجديد.

ويعني الإيقاف أن رونالدو سيكون بإمكانه الظهور لأول مرة، في 22 يناير/ كانون الثاني، عندما يواجه نادي النصر على أرضه، في استاد مرسول بارك بالرياض، فريق الشباب.

وتم تقديم كريستيانو رونالدو لفريقه في مرسول بارك، الثلاثاء، وسط احتفاء بالصفقة التاريخية.