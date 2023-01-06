دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف حفل افتتاح "كأس الخليج العربي" لكرة القدم، الّذي أقيم في استاد المدينة الرياضية في البصرة العراقية، مساء الجمعة، أنظار المتابعين، وقد وصفه البعض بـ"التاريخي".

وشهد الحفل عروض وفقرات تراثية تستعرض تاريخ العراق ومدينة البصرة على وجه التحديد، إضافة إلى التعاون بين دول الخليج والتاريخ المشترك بينهم، بمشاركة عدد من الفنانين.

وحضر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حفل افتتاح خليجي 25، إلى جانب بعض الشخصيات الرياضية.

وتقام بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين في مدينة البصرة، من السادس ولغاية يوم 19 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات، تتوزع على مجموعتين، الأولى تضمّ: العراق وعُمان واليمن والسعودية، فيما الثانية تتكون من: قطر والإمارات والبحرين والكويت.

وتفتح منافسات خليجي 25 بمواجهة العراق (البلد المضيف) وعُمان، ثمّ السعودية واليمن، مساء الجمعة.

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