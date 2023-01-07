دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، السبت، تجديد عقد المدير الفني ديدييه ديشان مع المنتخب الوطني حتّى يونيو/ حزيران من عام 2026.

وأصدر اتحاد كرة القدم في فرنسا بياناً عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله بقاء الكادر الفني في قيادة "الديوك".

وكان عقد ديشان قد انتهى في ختام عام 2022، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاقٍ يقضي باستمرار المدرب بالإشراف على الفريق خلال البطولات الدولية المقبلة، منها "يورو" 2024 وكأس العالم 2026.

وتولى ديشان مسؤولية تدريب منتخب بلاده في يوليو/ تمّوز 2012، وقاد "الديوك" في 139 مباراة، حقق خلالها 89 فوزاً مقابل 22 هزيمة، فيما تعادل في 28.

وظفر منتحب فرنسا، تحت إشراف ديشان، بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، بينما حلّ وصيفاً في "يورو" 2016 ومونديال قطر 2022.

كانت تقارير صحفية زعمت أن زين الدين زيدان كان الأقرب لخلافة ديدييه ديشان في منصبه، قبل أن يحسم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قراره بشأن ذلك، مما يتعيّن على مدرب ريال مدريد السابق الانتظار لسنوات أخرى إذ رغب في قيادة منتخب بلاده.