دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور وتعليقات على ما حدث للوفد الكويتي بحفل افتتاح "كأس الخليج العربي 25" الّذي تعذر عليه الدخول لحضور المراسم في استاد المدينة الرياضية في البصرة، مساء الجمعة، بسبب الازدحام الشديد وتدافع الجماهير.

وأصدر اتحاد كرة القدم في العراق، السبت، بياناً رسمياً، حمل الإعراب عن أسفه بعد أزمة افتتاح خليجي 25 والاعتذار للوفد الكويتي، إذ جاء في البيان: "يعرب الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم عن أسفه الشديد لخُروج بعض الأمور التنظيميّة عن إطارها الصحيح في مراسم افتتاح فعالياتِ كأس خليجي 25 في مدينةِ البصرة".

وأضاف البيان: "تقدمَ رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال في بيانٍ صحافي باعتذارٍ للوفدِ الكويتي لما واجهه من صعوباتٍ في دخول ملعبِ جذع النخلة، وما نتجَ عنه من مغادرةِ ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبيّة الشيخ فهد الناصر وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة".

وأوضح البيان أن عدنان درجال أشار إلى أن "ما حدثَ من أمورٍ تنظيميةٍ لن يؤثر على متانةِ العلاقة بين العراق والكويت، وبالأخص على المستوى الرياضي. لافتاً إلى إن الاتحاد الكويتيّ كان من أشد الداعمين لإقامةِ البُطولة في مدينةِ البصرة سواء من خلال زيارة رئيس الاتحاد الكويتي عبدالله الشاهين والوفد المرافق له لملعبي البطولةِ قبل إقامتها بنحو ثلاثة أسابيع، أو بتواجد المنتخبِ الكويتي لمُلاقاةِ منتخب العراق ودياً في ملعبِ الميناء الأولمبي".

وأكد درجال: "على ضرورةِ مُواصلةِ الدعم والمُساندة من أجل إنجاحِ البطولة التي تمثل بوابةَ عودة الرياضة العراقيّة لاستضافةِ الأحداث الرياضيّة بعد فترةٍ طويلةٍ من الغياب".

وأعلن الاتحاد العراقي أن عدنان درجال قد اجتمع مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وقائد شرطة البصرة، لمناقشة الأخطاء الّتي شهدها حفل افتتاح كأس الخليج العربي ومن أجل تلافيها وإيجاد الحلول.

وكان الاتحاد الكويتي قد أصدر بياناً رسمياً، أمس الجمعة، أعرب عن استيائه من "سوء التنظيم" في حفل الافتتاح، مما تسبب في تعذر دخول الوفد الكويتي لحضور مراسم الحفل، قبل أن يتلقى اعتذار من نظيره العراقي.