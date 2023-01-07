دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرّض نادي ريال مدريد للهزيمة من نظيره فياريال بهدفين لواحد، في مواجهة أقيمت على أرضية ملعب "لاسيراميكا"، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر في الدوري الإسباني.

وألحقت "الغواصات" الخسارة الثانية بـ"الميرنغي" في مسابقة (لا ليغا)، هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند النقطة 38 في وصافة جدول الترتيب، خلف المتصدر برشلونة.

وتلقى دافيد ألابا عددًا من الانتقادات، بعد أن تسبب في حصول نادي فياريال على ركلة جزاء في الدقيقة 60، نجح المنافس من خلالها في تسجيل الهدف الثاني، إذ لمس المدافع النمساوي الكرة بيده عقب سقوطه على أرضية الملعب.

وكانت المباراة قد شهدت سابقة تاريخية لريال مدريد، إذ دخل بتشكيل أساسي لا يضمّ أيّ لاعب إسباني، وذلك للمرة الأولى في الدوري المحلي خلال القرن الواحد والعشرين، وفقاً لموقع أوبتا المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وضمّ تشكيل "الميرنغي" 3 لاعبين فرنسيين، وهم: أوريلين تشواميني وفيرلاند ميندي وكريم بنزيما، ولاعبين اثنين من البرازيل، هما: إيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور، إضافة إلى الكرواتي لوكا مودريتش وحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، بجانب الألماني توني روديغر ومواطنه كروس، والنمساوي دافيد ألابا والأوروغوياني فالفيردي.

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