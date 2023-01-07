دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل عدد من المغرّدين في موقع تويتر مع لقطات مصورة أظهرت لقاء اللاعب كريستيانو رونالدو مع القطري غانم المفتاح، سفير النوايا الحسنة، والّذي اشتهر بتلاوته لآيات قرآنية في افتتاح مونديال قطر.

والتقى غانم المفتاح مع النجم البرتغالي على أعقاب مباراة النصر والطائي، والّتي انتهت بفوز الأول بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ 12 في مسابقة دوري روشن السعودي.

ونشر حساب "العالمي" في موقع تويتر صورة تجمع لاعبه رونالدو والمفتاح، وعلّق قائلاً: "نورتنا يا غانم".

ونشر غانم المفتاح فيديو له مع كريستيانو، وقال في تغريدة منفصلة: "مع أخي الغالي سعادة الشيخ عبدالله بن مشعل بن حمد آل ثاني في استاد مرسول بارك لحضور مباراة النصر /الطائي كل المحبة والشكر والتقدير لرئيس النادي العم الفاضل مسلي آل معمر وإدارة النادي وجميع أهلي في المملكة العربية السعودية أهل الكرم والرقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الله يسعدكم".

ولم يشارك كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه والطائي، بسبب عقوبة انضباطية، والّتي فرضها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بعد أن حطم هاتف أحد مشجعي نادي إيفرتون من يديه، خلال مواجهة سابقة بين إيفرتون ومانشستر يونايتد.

وسيكون بإمكان النجم البرتغالي الظهور بقميص "العالمي" للمرة الأولى أمام نادي الشباب، في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.