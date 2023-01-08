نشر الأحد ، 08 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل النجم المصري محمد صلاح هدفاً، خلال مواجهة فريقه ليفربول ولفرهامبتون واندررز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، على أرض ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدور الثالث في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

بعد هدفه في شباك "الذئاب"، وصل مهاجم "الفراعنة" للهدف رقم 173 وفضّ الشراكة على احتلال المركز السابع مع اللاعب السابق كيني دالغليش الذي بحوزته 172 هدفاً، في قائمة هدّافي "الريدز" على مر التاريخ، وفي مختلف المسابقات.

ويفصل صلاح البالغ من العمر 30 عامًا، عن اللاعب السابق روبي فاولر، صاحب المركز السادس، 10 أهداف فقط.

في حين يتفوّق 6 لاعبين على محمد صلاح في القائمة بشكل إجمالي، وهم: إيان راش بـ 346 هدفًا وروجر هانت بـ 285 هدفاً، وجوردون هودسون بـ 241 هدفاً وبيلي ليدل بـ 228 هدفاً، وستيفن جيرارد بـ 186 هدفاً وروبي فاولر بـ 183 هدفاً.