نشر الأحد ، 08 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مقطع فيديو ظهر خلاله لاعب نادي الهلال السعودي، سالم الدوسري، حالة من الجدل عبر موقع تويتر.

كان الجدل مرتبطًا بظهور الدوسري مرتديًا "جاكيت" مكتوب عليها اسم "دار بلنسياغا" للأزياء الإسبانية.

الشهر الماضي، تلقت "دار بلنسياغا" انتقادات واسعة النطاق، وسط اتهامات لها بالاعتماد في حملاتها الدعائية على استغلال الأطفال و"البيدوفيليا" أو التحرش الجنسي بالأطفال، والاستعانة بطقوس شيطانية. في وقت لاحق اعتذرت الدار عن ما وصفته بأنه "خطأ" في طريقة تصوير الأطفال، لكن البيان لم يكن مُرضيًا بالنسبة لآخرين.

وتباينت ردود الفعل تجاه ما ارتداه الدوسري، بين من قال إنه "تصرف بحسن نية"، وأنه لم يكن يعلم بالجدل المثار حول دار الأزياء، فيما دعا آخرون إلى اتخاذ المشاهير في السعودية "مواقف ويعرفون وش صاير بالعالم لأن دورينا صار ترند الآن".