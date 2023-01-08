نشر الأحد ، 08 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الاتحاد اليمني لكرة القدم على لقطة مصورة قد أثارت جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أظهرت تبادل لاعبي المنتخب الوطني "واقي الساق"، خلال مواجهة اليمن والسعودية في الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج العربي.

وكان مدرب اليمن قد أخرج اللاعب عمر الداحي وأدخل علي عبده العمري بدلاً عنه في الدقيقة 84، إلّا أن اللاعب البديل توقف بجانب خط التماس، منتظراً زميله الداحي ليحصل على واقي الساق الخاص به، قبل أن يرتديه ويدخل أرضية الملعب.

وردّ الاتحاد اليمني على هذه اللقطات، والّتي أثارت غضب الكثيرين بشأن مدى استعداد منتخب اليمن وإمكانياته للمشاركة في بطولة خليجي 25.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد اليمني تصريحات عن مسؤول في الاتحاد، قائلاً: "اعتزازنا كبير بالجماهير اليمنية في الداخل والخارج وهي دائماً مساندة للمنتخبات وحاضرة بالتشجيع والدعم والمؤازرة، وتعلم جيداً حجم المعاناة وكيف تتحقق النجاحات الكروية في ظروف بالغة التعقيد".

وأضاف المسؤول: "هناك قلة قليلة لا تمثل الجمهور اليمني المحب والحريص وتسعى في كل مشاركة لترصد أي خسارة أو أي خطأ قد يحدث لإثارة السخط، وتتمنى الخسارة من أجل تنفيذ مآرب وأهداف لا تخدم سوى التفكك والتشظي والقضاء على المنتخبات الوطنية".

وتابع: "موضوع (واقي الساق) الخاصة بأحد لاعبي المنتخب والذي قام (باستبدالها) مع لاعب آخر، يكشف وبوضوح مدى الاستقصاد والاستهداف لتحطيم معنويات اللاعبين".

وأكد المسؤول في الاتحاد اليمني: "كل احتياجات ومتطلبات المنتخب تم توفيرها وشراءها من أكبر الشركات العالمية المتخصصة وبمبالغ كبيرة".

وأتمّ: "الاتحاد برئاسة وتواجد رئيس الاتحاد يوفر كل الاحتياجات لجميع المنتخبات، ويؤمن مراحل الاعداد الداخلي والخارجي وتكاليف السفر والمعسكرات والمشاركات خلال السنوات الماضية، والتي تصل إلى ملايين من الدولارات".

ويقع منتخب اليمن في المجموعة الأولى في البطولة الّتي تحتضن البصرة العراقية منافساتها، إلى جانب منتخبات: السعودية وعُمان والعراق.