مشاجرة بين لاعبين من برشلونة وأتلتيكو مدريد تنتهي بطردهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة دخول فيران توريس، مهاجم برشلونة، مع ستيفان سافيتش، لاعب أتلتيكو مدريد، في مشاجرة خلال مواجهة الفريقين، والّتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون مقابل، على أرضية ملعب "ميتروبوليتانو"، في قمة مباريات الجولة الـ16 في الدوري الإسباني.

واشتبك توريس مع سافيتش بالأيدي وعلى طريقة المصارعين، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع 90+، مما دفع الحكم خوسيه لويس مونويرا إلى إشهار البطاقة الحمراء بوجه الثنائي.

وتداول مغرّدون في موقع تويتر لقطات المشاجرة، وقد تفاعل البعض معها بطريقة ساخرة، فيما أشار البعض الآخر إلى إمكانية فرض عقوبات على اللاعبين بعد هذه المشاهد.

وكان مهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، قد تعرّض لعقوبة الإيقاف بسبب رد فعله على قرار الحكم، بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الفريق الكتالوني مع أوساسونا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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