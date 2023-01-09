دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الاثنين، تعيين روبيرتو مارتينيز مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفاً للمدرب المٌقال فرناندو سانتوس.

ورحب اتحاد كرة القدم في البرتغال عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بالمدرب الإسباني، فيما ذكر موقع "يورو سبورت" أن العقد يمتد بين الطرفين لثلاث سنوات ونصف، وحتّى نهاية بطولة كأس العالم 2026 في نسختها الثالثة والعشرين.

وكان روبيرتو مارتينيز، البالغ من العمر 49 عامًا، مدربًا لمنتخب بلجيكا لمدة 6 سنوات، قبل أن ينتهي عقده مع الفريق في ختام عام 2022.

وعانى المدرب الإسباني مع منتخب "الشياطين الحمر" في مونديال قطر الفائت، إذ ودّع الفريق البطولة باكراً من الدور الأول، بعد الوقوع في المركز الثالث في مجموعته خلف المغرب وكرواتيا.

فيما تمّ الاستغناء عن فرناندو سانتوس (68 عامًا) من قِبل الاتحاد البرتغالي، بعد هزيمة رفاق كريستيانو رونالدو من "أسود الأطلس" في الدور ربع النهائي في أكبر بطولات العالم، على الرغم من تحقيقه إنجاز سابق من خلال الفوز بلقب "يورو" عام 2016.