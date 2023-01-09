دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن استيائه من توقيت مباراة "كأس موسم الرياض"، المُقرر أن تقام في 19 يناير/ كانون الثاني، على أرض استاد فهد الدولي، بين نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين ونجوم نادي باريس سان جيرمان.

وقد تشهد المباراة أول مواجهة بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انتقال الأخير إلى صفوف "العالمي".

قال مدرب النصر لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "بصفتي مدرب النصر، لا يمكنني أن أكون سعيدًا بهذه المباراة"، مُضيفاً: "من أجل التطوير، ولرؤية باريس سان جيرمان، ورؤية اللاعبين الباريسيين العظماء، إنّه بالفعل شيء جيد، لكن سيكون لدينا مباراة في الدوري بعد ثلاثة أيام"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع بالقول: "من حيث توقيت المباراة، كان من الأفضل التفكير فيه".

وتوقع غارسيا أن يكون الظهور الأول لرونالدو مع "العالمي" يوم 22 يناير/ كانون الثاني أمام نادي الاتفاق في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

وغاب رونالدو عن مواجهة نادي الطائي الماضية، ومن المفترض غيابه أمام نادي الشباب أيضًا، بسبب عقوبة انضباطية فرضها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بعد أن حطم هاتف أحد مشجعي نادي إيفرتون من يديه، خلال مواجهة سابقة بين إيفرتون ومانشستر يونايتد.