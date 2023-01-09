دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن طرح تذكرة "فوق الخيال" في مزاد علني يبدأ بمليون ريال (266 ألف دولار) لمباراة "كأس موسم الرياض".

ومن المقرر إقامة مباراة "كأس موسم الرياض" بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق مكون من نجوم نادي الهلال ونادي النصر السعوديين في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، على استاد فهد الدولي. وقد تشهد المباراة أول مواجهة بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله إلى النصر السعودي.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر: "لأول مرة.. طرح مزاد على التذكرة الوحيدة (فوق الخيال) بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جدًا"، مضيفا: "سيكون لها مميزات منها حضور تتويج كأس موسم الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس".

وتابع قائلا: "ينتهي يوم ١٧ المزاد، ولا أحد يكلمني بأقل من مليون ريال... أنا داخل المزاد الآن بـ ٢ مليون ريال لهذه التذكرة"، مشيرة إلى عائد بيع التذكرة بالكامل سيذهب إلى إحدى الجمعيات الخيرية.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن أن الطلب على تذاكر حضور المباراة من مدرجات الملعب قد تجاوز حاجز المليونين طلب.