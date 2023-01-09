نشر الأحد ، 08 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS)، الأحد، احتلال وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، المركز الثالث في ترتيب أفضل المدربين حول العالم خلال عام 2022.

وحلّ مدرب "أسود الأطلس" ثالثاً بمجموع 30 نقطة، خلف الأرجنتيني ليونيل سكالوني، صاحب المركز الأول، بـ 240 نقطة، والفرنسي ديدييه ديشان الذي وقع في المركز الثاني بـ 45 نقطة.

وتفوّق الركراكي على 7 مدرببن آخرين، ضمن قائمة الأفضل التي ضمّت 10 أسماء، وهم: الكرواتي زلاتكو داليتش والياباني هاجيمي موريياسو، والهولندي لويس فان غال والأمريكي غريغ برهالتر، والفرنسي هيرفي رينارد والبرازيلي تيتي و البرتغالي باولو بينتو.

وحقق وليد الركراكي إنجازًا غير مسبوق، إذ بَاتَ أول مدرب أفريقي يحقق هذا المركز.

وكان المدرب المغربي قد قاد منتخب بلاده للوصول للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفريق.

فيما حل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، في المركز الثامن، بعد أن قاد "الأخضر" لفوز تاريخي على منتخب الأرجنتين في دور المجموعات من مونديال قطر.