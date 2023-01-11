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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، ضمّ المهاجم جواو فيليكس إلى صفوفه لمدة 6 أشهر، على سبيل الإعارة من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكر موقع "يورو سبورت" أن تكلفة الصفقة بلغت ما يقارب 11 مليون يورو (12 مليون دولار)، إضافة إلى تحمل "البلوز" أجور اللاعب.

وأصدر النادي الإنجليزي بياناً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كشف من خلاله عن تدعيم الفريق بمهاجم منتخب البرتغال البالغ من العمر 23 عامًا.

وقال جواو فيليكس للموقع الرسمي لنادي تشيلسي: "هذا الفريق أحد أفضل الفرق في العالم، وآمل أن أساعده في تحقيق أهدافه، لذلك أنا سعيد جدًا لوجودي هنا ومتحمس جدًا للعب في ستامفورد بريدج".

وتأتي صفقة فيليكس بعد معاناة فريق "البلوز" على المستوى التهديفي، إذ يعتبر من أقل الأندية تسجيلاً للأهداف في الموسم الحالي للبريميرليغ، برصيد 20 هدفاً، ويحتل المركز العاشر بـ 25 نقطة.

ولعب فيليكس 14 مباراة مع أتلتيكو مدريد في مسابقة "لا ليغا" خلال الموسم الجاري، سجّل خلالها 4 أهداف وصنع 3. وشارك جواو فيليكس مع منتخب البرتغال في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 بقطر، ووصل مع الفريق للدور ربع النهائي.