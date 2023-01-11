دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد الفريق ضاحي خلفان، ناب رئيس شرطة دبي، أداء منتخب بلاده بعد خسارته من المنتخب الكويتي ضمن مباريات "خليجي 25".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "يجب إعادة تقييم اللاعبين المادي.. هؤلاء الذين رأيناهم 20 ألف عليهم في الشهر وايد.. مشكلتنا في كرة القدم إذا ما تعرض على مشخصين رياضيين.. يعملون بجد ويحللون نقاط الضعف في كرة القدم عندنا ويضعون خطط تحسينها والا بيبقى وضعنا هكذا كل مرة نتلقى نفس النتيجة السلبية".

وتابع: "إذا ما نعلم لا عب المنتخب انه إذا اختير لتمثيل دولتنا فهو يعتبر في حالة تأهب قصوى.. والا بلاش.. تقييم لا عب المنتخب يجب أن توضع له معايير عالية بعلو قامة الإمارات الشاهقة المرتفعة في عنان السماء.. اللاعب الذي ليس له مستوى رياضي يليق بالإمارات.. لو كان ما يكون لا يرشح للمنتخب.. المفروض ان المسؤولين عن الرياضة عقب هذه النتيجة يعلنون حالة الطوارئ.. ويقعدون اجتماعا فوريا.."

وأضاف: " اقترح ان لاعب المنتخب...يؤدي القسم قبل انضمامه الى المنتخب.. بأن يتفانى في اللعب وان يكون مخلصا في اداء دوره بكل نشاط وجدية انضباط.. اللي يمثل دولة عليه قسم.. قاعدة.. والذين رأيناهم يلعبون.. كأنهم رايحين البصرة زيارة.. المنتخب الوطني.. يجب ان يكون في كل عام مرة يدخل الخدمة الوطنية في دورة إنعاش.. حتى يتعلم ما معنى الوطن.. وما معنى تمثيل الوطن".