دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ندد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالهتافات "المسيئة والتمييزية" التي تشهدها بعض المباريات في المسابقات المحلية، ووجه تحذيرا للأندية والمشجعين.

وأصدرت الهيئة الإدارية للرياضة بيانا يدين جميع "الهتافات المسيئة والتمييزية في ملاعب كرة القدم".

وجاء في البيان: "تتحمل الأندية الإنجليزية على جميع المستويات مسؤولية ضمان تصرف المتفرجين بشكل مناسب عند حضور المباريات".

وتابع البيان: "تأتي هذه الخطوة المهمة في أعقاب الملاحقة القضائية الناجحة لشخص بتهمة الإساءة إلى المثليين".

ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، أعلن الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت، أنه يحقق في هتافات معادية للمثليين، خلال مباراة شهدت فوز نادي مانشستر يونايتد على نظيره إيفرتون، يوم الجمعة الماضي.

وكان الهتاف موجها إلى مدرب إيفرتون، فرانك لامبارد، الذي قضى معظم مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) يلعب مع نادي تشيلسي، بالإضافة إلى إدارة "البلوز" على المستوى الفني.

وقال الاتحاد الإنجليزي، الأربعاء: "يمكن أن يكون لهذه الهتافات تأثير دائم ومدمر، ويجب أن تتوقف".

وفي وقت سابق من شهر يناير/ كانون الثاني، أصدر نادي نوتينغهام فورست بيانا على تويتر، قال فيه إن النادي يحقق مع جماهيره بعد تقارير عن هتافات موجهة إلى مشجعي تشيلسي بعد تعادل الفريقين 1/ 1، في (البريميرليغ).