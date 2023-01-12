هيرفي رينارد يعلق على تقارير تربطه بمنتخب بلجيكا.. هل يرحل عن "الأخضر"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، التقارير الصحفية التي تربطه بمنتخب بلجيكا، لقيادة الأخير خلفا للإسباني روبيرتو مارتينيز.

وكانت تقارير ذكرت، في وقت سابق، أن المدرب الفرنسي عرض سيرته الذاتية على الاتحاد البلجيكي لكرة القدم من أجل تولى المهمة الفنية لمنتخب "الشياطين الحمر".

وقال مدرب "الأخضر" عبر حسابه على تويتر: "الأنباء التي تشير إلى أنني قدمت عرضا لتدريب المنتخب البلجيكي خاطئة تماما".

ويرتبط رينارد بعقدٍ مع المنتخب السعودي حتى عام 2027، وإلى ما بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026.

وكان هيرفي رينارد قاد "الأخضر" لفوز تاريخي على بطل العالم الأرجنتين، في دور المجموعات من مونديال قطر، إلا أن الفريق أخفق في بلوغ الدور الثاني.

واستغنى منتخب بلجيكا عن مدربه روبيرتو مارتينيز، بعد الأداء المخيب للفريق في بطولة كأس العالم الماضية، إذ خرج الفريق باكرا، عقب الوقوع في المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته، خلف المغرب وكرواتيا.

ومازال الاتحاد البلجيكي يبحث عن مدير فني جديد للمنتخب الوطني، ويعتبر الفرنسي تييري هنري أبرز المرشحين لهذا المنصب.