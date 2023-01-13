دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز اسم الفنانة البحرينية، هيفاء حسين، كأبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل في السعودية صباح الجمعة بعد تعليقها على انتقال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الفنانة البحرينية على قناة أبوظبي الرياضية وقالت فيها: "المشكلة أن كريستيانو رونالدو كان في ريال مدريد وأنا أشجع الهلال وهو راح النصر، الحين يا ربي شو أسوي؟ سمعنا أن ميسي سينضم للهلال، أحس اني بيصيرلي انفصام بالشخصية، لأن أنا الحين مع الهلال ولا مع كريستيانو ولا مع ميسي ولا مع البحرين ما ادري شو السالفة.."

ويذكر أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، علق على انضمام رونالدو إلى نادي النصر السعودي، بعقد لمدة موسمين وحتى عام 2025، قائلا: "كريستيانو رونالدو صفقة رائعة لنادي النصر، نتمنى له كل التوفيق، لأنه أسطورة نادينا مثل غاريث بيل، الذي قرر الاعتزال"، مضيفا: "نتمنى له التوفيق وهو في قلوب عشاق نادي ريال مدريد".

من جهته أشاد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، بالمستوى التنافسي في الدوري السعودي، معربا عن ثقته بنجاح اللاعب كريستيانو رونالدو في المسابقة مع نادي النصر.