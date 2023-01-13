دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يوم الخميس، عن ترشيح 14 لاعبا لجائزة أفضل لاعب في العالم (The Best FIFA)، وقال إنه سيتم الإعلان عن الفائز في حفل يقام يوم ٢٧ فبراير/ شباط.

ووصف "الفيفا"، عبر موقعه الإلكتروني، المرشحين الـ١٤ للجائزة بأنهم "أفضل المواهب الكروية على الكرة الأرضية حاليا، والعديد منهم حديثي العهد، برزت مواهبهم في كأس العالم قطر ٢٠٢٢".

وأضاف: "سيتم الآن مكافأة تميزهم وإنجازاتهم من خلال هذه الجائزة التي تأخذ في الاعتبار ليس فقط موسم ٢٠٢١/٢٢ بأكمله، بل أيضا بطولة كأس العالم، حيث إنها تغطي الفترة من ٨ أغسطس/ آب ٢٠٢١ إلى ١٨ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢٢".

ولفت الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن التصويت على الجائزة يبدأ في ١٢ يناير/كانون الثاني ويستمر حتى ٣ فبراير/شباط.

وضمت القائمة من الأرجنتين ليونيل ميسي، وخوليان الفاريز ومن فرنسا كيليان مبابي وكريم بنزيما ومن كرواتيا لوكا مودريتش ومن بولندا روبرت ليفاندوفسكي الذي فاز بالجائزة للمرة الثانية على التوالي العام الماضي.

وكذلك كان في القائمة من البرازيل نيمار دا سيلفا وفينيسيوس جونيور، ومن النرويج إيرلينغ هالاند، ومن السنغال ساديو ماني، ومن إنجلترا جود بيلينجهام، ومن بلجيكا كيفين دي بروين.

ومثل العرب في القائمة، محمد صلاح من مصر، وأشرف حكيمي من المغرب.