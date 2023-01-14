دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عدم حضور أعضاء مجلس إدارة الفريق مباراة ساوثهامبتون، المقررة أن تقام على ملعب "غوديسون بارك"، مساء السبت، بسبب تلقيهم رسائل تحمل تهديدًا على أمنهم وسلامتهم.

وأصدر "التوفيز" بياناً عبر موقعه الرسمي، كشف من خلاله عن تلقيه تعليمات بعدم حضور أفراد الإدارة بسبب التهديدات.

وجاء في البيان: "تمّ توجيه مجلس إدارة إيفرتون بعدم حضور مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم ضدّ ساوثهامبتون، بسبب تهديد حقيقي وموثوق لسلامتهم وأمنهم".

وأضاف البيان: "تمّ إجراء تقييم للسلامة من قبل المستشارين الأمنيين ورئيس مجلس الإدارة بيل كينرايت، والرئيس التنفيذي دينيس باريت باكسينديل، والمدير المالي والاستراتيجي غرانت إنغليس والمدير غير التنفيذي غرايم شارب، وقد قبلوا التوصية بعدم الحضور".

وتابع البيان: "تلقى أعضاء مجلس الإدارة التعليمات بعد المراسلات الخبيثة والتهديدية غير المقبولة الّتي تلقاها النادي، وزيادة حوادث السلوك المعادي للمجتمع، بما في ذلك الاعتداء الجسدي المستهدف، في المباريات الأخيرة على أرضه".

من جانبه، قال متحدث باسم إيفرتون لموقع النادي: "هذا قرار غير مسبوق لنادي إيفرتون لكرة القدم، لم يسبق أن صدر أمر من قبل مجلس إدارتنا بأكمله بعدم حضور مباراة لأسباب تتعلق بالسلامة، إنّه يوم حزين للغاية بالنسبة لإيفرتون".

ويقع إيفرتون في مراكز مهددة بالهبوط، إذ حلّ في المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة فقط، على سلم ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم.

وذكر موقع "يورو سبورت" أن مجموعات من مشجعي "التوفيز" خططت في وقت سابق لاحتجاجات تقام يوم السبت، اعتراضًا على أعضاء مجلس الإدارة، بعد معاناة الفريق في الآونة الأخيرة.