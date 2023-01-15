دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق المصري محمد أبو جبل، حارس نادي البنك الأهلي، على إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس نادي النصر السعودي، في الكتف، خلال مباراة "العالمي" مع الشباب، والّتي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري "روشن" السعودي.

وتعرّض الحارس الكولومبي لإصابة قوية في الكتف، في الوقت بدل الضائع 90+، خرج على أثرها من أرضية الملعب عبر النقالة، قبل أن يجهش بالبكاء.

وقال محمد أبو جبل على تويتر: "اعوذ ب الله ان اكون من الشامتين تمنياتي ب الشفاء العاجل ل حارس نادي النصر ديفيد اوسبينا".

وكان "العالمي" قد تعاقد مع دافيد أوسبينا بدلاً عن محمد أبو جبل، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ليدخل الحارس المصري في خلاف مع النصر، قبل أن يقدّم شكوى رسمية ضدّ مسؤولي الفريق، بسبب الاستغناء عنه وعدم التزام مجلس الإدارة بالعقد المبرم، على حد قوله.

بينما أعلن "العالمي" أن محمد أبو جبل قدّم "معلومات غير صحيحة" والاتفاق جرى بناءً على "مخالفة جسيمة".