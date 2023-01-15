نشر الأحد ، 15 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون في موقع تويتر مقطع فيديو يظهر ابن البرازيلي تاليسكا، لاعب نادي النصر السعودي، يتحدى زميل والده، كريستيانو رونالدو، في صالة الحديد الخاصة بـ"العالمي".

وأظهر الفيديو قيام ابن تاليسكا بتسديد الكرة نحو النجم البرتغالي، قبل أن يحتفل على طريقته الشهيرة.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة النصر مع الاتفاق في 22 يناير/ كانون الثاني الظهور الأول لرونالدو بجانب تاليسكا، وقد تنبأ عدد من المتابعين بأنّهما سيشكلان ثنائية حاسمة معاً في خط مقدمة الفريق.

وسبق لتاليسكا أن رحب بزميله رونالدو عبر حسابه في موقع إنستغرام، من خلال نشر صورة تجمعهما سويًا من إحدى الحصص التدريبية للنادي السعودي.وكان النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عامًا، قد انضم إلى صفوف "العالمي" بعقدٍ يمتد لموسمين حتى عام 2025.