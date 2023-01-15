دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صنع المغربي حكيم زياش هدفًا، ساهم من خلاله في فوز فريقه تشيلسي على كريستال بالاس بنتيجة 0/1، في مواجهة أقيمت على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج"، مساء الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأرسل المهاجم المغربي كرة عالية إلى داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 64 من زمن المباراة، قد ارتقى لها اللاعب كاي هافرتز، ثم وضعها في الشباك، ليحرز هدف "البلوز" الوحيد.

وأشاد مغرّدون في موقع تويتر بالمستوى العالي الذي ظهر عليه زياش، وأكد بعضهم ضرورة الزج به في التشكيل الأساسي للفريق بشكل دائم.

وكان زياش قد مرّ بمرحلة سيئة مع تشيلسي، وحينها اقتصرت مشاركته على دقائق قليلة في بعض المباريات، إلا أن قيادته لمنتخب المغرب في الوصول للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022 الماضية قد انعكس بشكل إيجابي على ظهوره بقميص "البلوز".