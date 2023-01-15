نشر الأحد ، 15 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصل النجم المصري محمد صلاح للمباراة رقم 300 بقميص ناديي تشيلسي وليفربول الإنجليزيين في مختلف المسابقات، بعد أن شارك في مواجهة "الريدز" وبرايتون، التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 20 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت"، خاض مهاجم "الفراعنة" 19 مباراة مع "البلوز" بين عامي 2014 و2016، سجّل خلالها هدفين وصنع 4.

فيما شارك صلاح في 281 مباراة مع ليفربول، منذ عام 2017 إلى وقتنا هذا، أحرز خلالها 173 هدفًا وقدّم 69 تمريرة حاسمة.

وشهدت المباريات الـ 300 تحقيق محمد صلاح لعدد من الإنجازات الفردية والجماعية، وتحديداً مع "الريدز".

على الصعيد الجماعي، ظفر صلاح مع ليفربول بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزيين.

على الصعيد الفردي، حصد محمد صلاح جوائز: الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في مسابقة (البريميرليغ)، وأفضل لاعب في إنجلترا، وصاحب أجمل هدف خلال الموسم، واحتلال مراكز متقدمة في جدول ترتيب المرشحين لنيل الكرة الذهبية.