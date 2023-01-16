دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لقي 7 مشجعين مصرعهم مع إصابة 30 آخرين بجروح، أثناء توجههم لملعب مباراة العراق وقطر، بعد تعرض حافلة كانت تقلهم لحادث سير مروّع، على الطريق البري الرابط بين مدينتي الناصرية والبصرة العراقيتين، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وحرص المشجعون على حضور مباراة "أسود الرافدين" و "العنابي"، المقامة على ملعب استاد البصرة الدولي، مساء الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في كأس الخليج العربي، قبل أن يلقى البعض منهم حتفه.

وقدمت وزارة الشباب والرياضة العراقية والاتحاد العراقي لكرة القدم تعازيهما إلى عائلات الضحايا.

وقات الوزارة في حسابها عبر فيسبوك: "يتقدم وزير الشباب والرياضة السيد أحمد المبرقع بأحر التعازي وأصدق المواساة لعوائل الضحايا الذين ذهبوا ضحية حادث مروري مؤسف أثناء سفرهم من مدينة الناصرية إلى محافظة البصرة لمؤازرة منتخبنا الوطني في مباراته أمام نظيره القطري في نصف نهائي خليجي 25".

من جانبه، قدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس اللجنة التنظيمية لخليجي ٢٥ عدنان درجال، نيابةً عن أسرة الاتحاد، بأحر التعازي وأصدق المواساة لعوائل الضحايا الذين ذهبوا ضحيةَ حادث مروري أثناء سفرهم من الناصريّة إلى البصرة لمشاهدةِ مباراة منتخبنا الوطنيّ وشقيقه القطري"، حسب بيان للاتحاد العراقي.

يقام خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية، ووصلت منافسات البطولة للدور نصف النهائي، بمواجهتين، الأولى تجمع العراق مع قطر، والثانية بين البحرين مع عُمان.