دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فتح تحقيق بالتصريحات "السياسية" التي شهدها حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين (الشان) في الجزائر، بعد تنديد شديد اللهجة من الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وكان قد قال حفيد الزعيم الجنوب أفريقي، نيلسون مانديلا في حفل افتتاح البطولة: "دعونا لا ننسى آخر مستعمرة أفريقية، الصحراء الغربية، ولنحارب من أجل تحريرها".

ونتيجة لهذه التصريحات، أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا في 14 يناير/كانون الثاني الجاري ندد فيه بـ"الممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة" في حفل الافتتاح.

واعتبر الاتحاد المغربي التصريحات "خرقا سافرا للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"، وأشار البيان المغربي إلى أن الهدف من الكلمة التي ألقيت في حفل الافتتاح كان "تمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي".

وندد الاتحاد المغربي أيضا بـ"العبارات العنصرية الموجهة للجماهير المغربية المعترف بتحضرها وأخلاقها النبيلة المعترف بها عالميا، من قبل الجماهير الحاضرة في مباراة الافتتاح"، وفقا للبيان.

وأشار الاتحاد المغربي إلى أنه راسل الاتحاد الأفريقي لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.

ورد الاتحاد الأفريقي ببيان نشره عبر موقعه الرسمي أكد فيه التزامه بعدم التدخل بالشؤون السياسية وحياديته المطلقة في هذا الشأن وأشار إلى أن التصريحات التي شهدها حفل الافتتاح "ليست تصريحات الاتحاد الأفريقي ولا تعكس رؤاه وآراءه كمؤسسة محايدة سياسيا"، حسب قوله.

وأكد الكاف أنه سيفتح تحقيقا في هذه التصريحات وسيعطي تحديثا حول النتائج التي سيتوصل لها.

يذكر أن المنتخب المغربي لم يشارك في هذه النسخة بسبب رفض اتحاد الكرة سفر البعثة عبر خطوط جوية غير مغربية بسبب حظر الجزائر تحليق طائرات الخطوط الملكية المغربية فوق أراضيها، على ضوء الخلافات السياسية بين البلدين بشأن الصحراء الغربية.