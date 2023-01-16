لندن، بريطانيا (CNN) – تعرض حارس نادي أرسنال الإنجليزي، أرون رامسديل، للركل من جانب أحد الجماهير بعد نهاية مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبرز الأحد في "ديربي شمال لندن".

وبعد صافرة الحكم، ذهب رامسديل لالتقاط قارورة المياه الخاصة به والتي يضعها الحراس عادة خلف المرمى، حين قفز أحد المشجعين فوق اللوحة الإعلانية متجها إلى أرضية الملعب ووجه ركلة على ظهر رامسديل.

وقال حارس أرسنال بعد المباراة: "إنه أمر مخز، لأنها مجرد مباراة كرة قدم في نهاية المطاف، وحاول لاعبو الفريقين إبعادي ولحسن الحظ لم يحدث أي شيء سيء للغاية لكن طعم الحادث مر رغم أنني متأكد أننا سنستمتع بالانتصار في غرفة تبديل الملابس".

من جانبه، أكد نادي توتنهام الذي استضاف المباراة أن سلوك المشجع أفزعه وأشار إلى أنه يعمل مع الشرطة وأرسنال ورامسديل لتحديد هوية المشجع وفرض حظر عليه بشكل فوري.

وقال النادي: "لقد أفزعنا سلوك المشجع الذي حاول مهاجمة حارس أرسنال أرون رامسديل بعد نهاية مباراة اليوم، لا مكان لأي شكل من أشكال العنف في عالم كرة القدم"، حسب قوله.

وتابع توتنهام بالقول: "يراجع النادي صور كاميرات المراقبة من أجل تحديد هوية المشجع وسيعمل مع الشرطة وأرسنال وأرون رامسديل من أجل اتخاذ أقسى الخطوات الممكنة بما في ذلك منع المشجع تماما من دخول ملعب توتنهام هوتسبرز".

وكتبت رابطة المحترفين الإنجليزي بيانا جاء فيه: "العنف تجاه اللاعبين غير مقبول تماما، هذه الحوادث باتت أكثر شيوعا، للاعبين حقوق بأن يشعروا أنهم بأمان في مواقع عملهم، وعندما يتعرض لاعب للهجوم نتوقع أن تُطبق القوانين والأحكام بالشكل المناسب لحمايته".

من جانبه، أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إدانته للحادثة في بيان له أيضا.

يذكر أن أرسنال كان قد تغلب على غريمه التقليدي بهدفين نظيفين ليبتعد بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، مانشستر سيتي، في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.