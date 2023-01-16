تركي آل الشيخ يداعب جماهير الهلال والنصر بفيديو ساخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- داعب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، جماهير نادي الهلال ونادي النصر السعوديين، قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في "كأس موسم الرياض".

ونشر تركي آل الشيخ فيديو ساخر عبر حسابه في موقع تويتر، أظهر شخصين يرتدي أحدهما القميص الأزرق والآخر القميص الأصفر، ويحملان كأساً، قبل أن يمزّق لنصفين.

وعلّق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية على الفيديو، قائلاً: "وضعنا إذا فزنا في الكاس... كلنا موسم الرياض".

وستجمع مباراة "كأس موسم الرياض" بين جماهير "الأزرق الهلالي" وجماهير "العالمي"، حين يواجه نجوم الفريقين النادي الباريسي، على أرضية استاد الملك فهد الدولي، يوم 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكانت العقود الماضية قد شهدت منافسة شديدة بين الهلال وجاره النصر، وتبادل حمل الألقاب وتحقيق الإنجازات، إلّا أن لاعبي الفريقين سيتحدان معاً في مواجهة رفاق ليونيل ميسي.