دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاد اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" للظهور بقميص نادي الأهلي المصري، بعد غياب دام 451 يومًا، عقب خوضه تجربة احترافية في تركيا ونهاية عقوبة الإيقاف التي فُرضت عليه من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب أزمته مع نادي الزمالك.

تواجد "كهربا" ضمن التشكيل الأساسي لـ"المارد الأحمر" في مواجهة سموحة، وذلك للمرة الأولى منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021.

وساهم اللاعب (28 عامًا) في إحراز 3 أهداف لفريقه، إذ صنع هدفان وسجّل واحدًا، ليقود الأهلي للفوز على سموحة بنتيجة 1/3، في مباراة أقيمت على أرضية استاد القاهرة، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في مسابقة كأس مصر.

ونال "كهربا" الإشادة والإطراء من المغرّدين في موقع تويتر، وتحدث بعضهم عن الإضافة الكبيرة التي منحها اللاعب لخط مقدمة الفريق.