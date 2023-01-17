تركي آل الشيخ: كريستيانو رونالدو سألني من الأفضل أنا أم ليونيل ميسي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، إن كريستيانو رونالدو قد سأله "من الأفضل أنا أم ليونيل ميسي"، خلال اللقاء الأخير الذي جمعهما.

والتقى تركي آل الشيخ مع النجم البرتغالي، يوم الأحد، ومنحه شارة قيادة فريق نجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في "كأس موسم الرياض".

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية لقناة "روتانا خليجية": "علاقتي قوية مع ميسي ورونالدو، لكن كريستيانو سألني سؤال، يريد يحرجني، قال لي: من الأعظم أنا أم ليونيل ميسي؟"، مضيفا: "قلت له لا أنت ولا ميسي، بالنسبة لي مارادونا".

وتابع: "هذه حقيقة، أنتما غاليين علي، ومن أعظم اللاعبين، ولكن بالنسبة لي مارادونا، وهذه حقيقة وليس لكي أهرب من الإجابة على السؤال".

وشهدت السنوات الماضية منافسة شديدة بين النجمين البرتغالي والأرجنتيني، وتبادل تحقيق الإنجازات الفردية والألقاب الجماعية.

ومن المتوقع أن يلتقي كريستيانو رونالدو مع منافسه ليونيل ميسي في مباراة "كأس موسم الرياض"، يوم 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

فيما يُعد الراحل دييغو مارادونا أحد أعظم اللاعبين في لعبة كرة القدم على مر تاريخها، وقد توفي عن عمر يناهز 60 عاما، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.