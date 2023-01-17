دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) عن التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين من قارة أفريقيا خلال عام 2022، الذي شهد حضور 7 لاعبين عرب.

وضمّ التشكيل كلّ من:

حراسة المرمى: المغربي ياسين بونو.

الدفاع: المغربي أشرف حكيمي ومواطنه رومان سايس، السنغالي كاليدو كوليبالي، التونسي علي معلول.

الوسط: المغربي سفيان أمرابط ومواطنه عز الدين أوناحي، الغاني محمد قدوس.

الهجوم: المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني، الكاميروني فينسنت أبو بكر.

وتواجد مهاجم "الفراعنة" في تشكيل أفضل لاعبي القارة السمراء عن العام الماضي، بعد أن نجح مع ناديه ليفربول الإنجليزي، إذ حقق عدداً من الإنجازات الفردية، منها: هدّاف البريميرليغ وأفضل لاعب في إنجلترا وصاحب أجمل هدف في الموسم، بينما وصل مع منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، إلا أنه خسر اللقب من أمام السنغال.

فيما حضر 5 لاعبين من منتخب المغرب، بعد أن ساهموا في تحقيق "أسود الأطلس" لإنجاز غير مسبوق، من خلال الوصول إلى الدور نصف النهائي في مونديال قطر الفائت.

أما علي معلول، كان أحد ركائز "نسور قرطاج" في بطولة كأس العالم 2022.