دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني تبرعه بمبلغ 25 مليون دولار إلى الجنود الأوكرانيين في حربهم ضد روسيا، من ثمن صفقة انتقال اللاعب ميخايلو مودريك إلى تشيلسي الإنجليزي، والتي بلغت قيمتها 75 مليون دولار إلى جانب 35 مليون دولار كإضافات.

وتم الإعلان عن مودريك كلاعب في صفوف "البلوز" في صفقة مدتها 8 سنوات ونصف، يوم الأحد، والتي كانت خامس توقيع للنادي في فترة الانتقالات، قادما من النادي الأوكراني.

وقال رينات أحمدوف، رئيس نادي شاختار دونيتسك، في بيان: "إنني أخصص 25 مليون دولار (1 مليار هريفنيا، 20 مليون جنيه إسترليني) لمساعدة جنودنا، والمدافعين، وعائلاتهم".

وأضاف: "سيتم استخدام الأموال لتلبية الاحتياجات المختلفة، من توفير العلاج الطبي والأطراف الصناعية والدعم النفسي".

وكشف رئيس شاختار أن تبرعه هذا كان بداية لمشروع جديد، سيساعد المدافعين عن مدينة ماريوبول على "شجاعتهم التي لا مثيل لها".

وأكد أنه واثق من أن أوكرانيا ستنتصر في الحرب قائلا: "يوم من الأيام سنلعب مباراة ودية ضدّ تشيلسي في دونباس أرينا في دونيتسك الأوكرانية".

وكانت العديد من الأندية الكبرى في أوروبا مهتمة بالحصول على توقيع مودريك، لكن تشيلسي فاز في النهاية بالسباق.

ويبلغ اللاعب من العمر 22 عاما، وسجل 3 أهداف لشاختار في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، قبل إقصاء الفريق من الدور الأول.