نشر الثلاثاء ، 17 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، تأثير تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو على ميول أبنائه في الرياضة المحلية.

وقال آل الشيخ في مداخلة تلفزيونية عبر قناة روتانا خليجية مع الإعلامي تركي العجمة: "ناصر هلالي وسلمان يتغير يقول إنه هلالي".

وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه: "محمد كان هلالي موت يحضر مباريات فجأة قلب"، حسب قوله.

وأردف آل الشيخ قائلا عن التعاقد مع رونالدو: "صفقة فعلا... شوف شلون هذا دليل وصلت حتى للبيوت"، وأشار إلى أن ابنه محمد غيّر ميوله الرياضية بسبب كريستيانو رونالدو.

وأشار رئيس الهيئة العامة للترفيه إلى أن ابنه قال له إنه يتوق لرؤية رونالدو بقميص النصر أمام الاتفاق في المباراة القادمة في الدوري السعودي.

يذكر أن اللاعب البرتغالي سيكون قائد فريق نجوم الهلال والنصر الذي سيواجه باريس سان جيرمان بقيادة ليونيل ميسي، الخميس المقبل.