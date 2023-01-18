هاتريك ولقب جديد.. بداية "مثالية" للويس سواريز في البرازيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف لويس سواريز الأنظار في ظهوره الأول مع نادي غريميو البرازيلي، بعد مستواه العالي خلال مواجهة الفريق لساو لويز، في نهائي بطولة كأس السوبر (ريكوبا غاوتشا).

ونجح المهاجم الأوروغوياني في تسجيل 3 أهداف، بظرف 38 دقيقة فقط من زمن الشوط الأول، ليقود فريقه للفوز على ساو لويز بنتيجة 1/4، وحسم اللقب.

ونال سواريز الإشادة والإطراء من المغرّدين في موقع تويتر، بعد بدايته "المثالية" مع النادي البرازيلي، وقد أكد بعضهم على أنّه من أفضل المهاجمين على مر تاريخ لعبة كرة القدم.

وانضمّ لويس سواريز البالغ من العمر 35 عاماً لنادي غريميو منذ أسابيع، في صفقة انتقال حر وبعقدٍ يمتد حتّى ديسمبر/ كانون الثاني من عام 2024، بعد أن لعب لثلاثة أشهر مع نادي ناسيونال الأوروغوياني.

وشارك سواريز مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم الفائتة، والّتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، إلّا أنّه أخفق رفقة زملائه في قيادة الفريق لبلوغ الدور الثاني.