دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز رجل أعمال سعودي بمزاد لشراء تذكرة ذهبية لمشاهدة كريستيانو رونالدو يتنافس مع ليونيل ميسي، مقابل دفع مبلغ 10 ملايين ريال سعودي (2.6 مليون دولار).

وقال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، إن رجل الأعمال مشرف الغامدي، المدير العام لمجموعة عقار 1 العقارية، هو الفائز بتذكرة "فوق الخيال"، لحضور مباراة ودّية تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي مع نجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين في "كأس موسم الرياض".

وبحسب مقطع فيديو نُشر على حساب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية على تويتر، فإن الفائز بالتذكرة سيحضر حفل الافتتاح ويشاهد المباراة بجواره، وستتاح له فرصة لقاء رونالدو وميسي، بالإضافة إلى نجوم النادي الباريسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.

وسيحضر الغامدي الفائز بالمزاد وجبة غداء أيضاً، وسيكون قادراً على دخول غرف ملابس الفريقين، بالإضافة إلى المشاركة في حفل التتويج، والانضمام إلى صورة جماعية مع الفريق الفائز بالمباراة.

وقال تركي آل الشيخ إن الأموال الّتي دفعها الفائز بالمزاد ستذهب إلى جمعية إحسان الخيرية السعودية، وتقول إحسان على موقعها الإلكتروني إنّها تعمل على تعزيز "الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في التنمية والعمل الخيري".

ستكون مباراة 19 يناير/ كانون الثاني في العاصمة السعودية الرياض هي المرة الأولى الّتي يتواجه فيها رونالدو وميسي، منذ فوز يوفنتوس الإيطالي على برشلونة الإسباني 0/3، ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

انضمّ كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر بعد بطولة كأس العالم في قطر، بينما كان ليونيل ميسي سفيراً للسياحة السعودية منذ مايو/ أيّار 2022.