نشر الخميس ، 19 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوج المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج العربي، بعد فوزه على نظيره العُماني بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البصرة الدولي، مساء الخميس.

وتناوب على تسجيل أهداف "أسود الرافدين" كل من: إبراهيم بايش وأمجد عطوان ومناف يونس، فيما جاء هدفا "الأحمر" العُماني عن طريق صلاح اليحيائي وعمر المالكي.

وشهدت المباراة سيناريو دراماتيكيا، إذ امتدت لأشواط إضافية وإحراز 5 أهداف من الطرفين، إلا أن النهاية ابتسمت لصالح المنتخب العراقي.

ويُعد هذا اللقب الأول لـ "أسود الرافدين" منذ 35 عاماً، إذ يعود آخر تتويج للفريق في البطولة الخليجية إلى عام 1988.

وبَاتَ المنتخب العراقي ثاني أكثر فريق حصداً للذهب في كأس الخليج العربي، بواقع 4 مرات، خلف صاحب المركز الأول، المنتخب الكويتي، الّذي حقق اللقب 10 مرات.

فيما أنهت مدينة البصرة العراقية احتضانها لمنافسات خليجي 25، وقد نالت الاستضافة الإشادة والإطراء من بعض المتابعين، وسط حضور جماهيري غزير.