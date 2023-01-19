ميسي ورونالدو في السعودية.. صورة عناق تاريخي تحظى بتفاعل واسع

نشر الخميس ، 19 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت صورة تجمع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بنظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة "كأس موسم الرياض" تفاعلا واسعا على موقع تويتر.

والتقطت عدسات المصورين صورة تاريخية للحظة عناق بين النجمين اللذين يعتبرهما كثيرون الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وظهر رونالدو وهو يلف ذراعه حول عنق ميسي والنجم الأجنتيني يلف يده على خصر النجم البرتغالي، في لقطة ستبقى عالقة دائما في أذهان عشاق كرة القدم.

وعلق الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، المعروف بحبه لرونالدو على اللقطة قائلا: "رونالدو وميسي... يا لها من صورة...وطبعا كلاهما سجل"، حسب قوله.

وكتب مغرد آخر تعليقا قال فيه: "عشرين سنة والشبيحة كل يوم هواش وكل واحد يرفع بلاعبه ويقلل من الثاني بثريدات وملخصات وإحصائيات رونالدو وميسي أول مايقابلون بعض".

وفيما يلي بعض أبرز التغريدات: