ميسي يفتتح أهداف موسم الرياض.. وأول ظهور لرونالدو كلاعب للنصر

رياضة
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ميسي يفتتح اهداف كأس موسم الرياض.. وأول ظهور لرونالدو بقميص النصر
Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أهداف مباراة فريق "موسم الرياض" ضد باريس سان جيرمان، في المواجهة التي تجمعه بكريستيانو رونالدو.

ولم يتنظر ميسي سوى 3 دقائق قبل أن يسجل الهدف الأول للفريق الباريسي بعد انفراد بالحارس محمد العويس.

ويلعب باريس سان جيرمان بالفريق الكامل الأساسي ضد نجوم الهلال والنصر بقيادة نجم "العالمي"، رونالدو.

وتقام المباراة بمناسبة "موسم الرياض" وتنظمها الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة تركي آل الشيخ.

وظهر رونالدو للمرة الأولى كلاعب لنادي النصر في أول مباراة له مع الفريق منذ انضمامه له قبل أسابيع.

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