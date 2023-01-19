ميسي يفتتح أهداف موسم الرياض.. وأول ظهور لرونالدو كلاعب للنصر

نشر الخميس ، 19 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أهداف مباراة فريق "موسم الرياض" ضد باريس سان جيرمان، في المواجهة التي تجمعه بكريستيانو رونالدو.

ولم يتنظر ميسي سوى 3 دقائق قبل أن يسجل الهدف الأول للفريق الباريسي بعد انفراد بالحارس محمد العويس.

ويلعب باريس سان جيرمان بالفريق الكامل الأساسي ضد نجوم الهلال والنصر بقيادة نجم "العالمي"، رونالدو.

وتقام المباراة بمناسبة "موسم الرياض" وتنظمها الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة تركي آل الشيخ.

وظهر رونالدو للمرة الأولى كلاعب لنادي النصر في أول مباراة له مع الفريق منذ انضمامه له قبل أسابيع.