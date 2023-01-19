العراق.. قتيل و60 إصابة بعد تدافع بمحيط ملعب في البصرة

نشر الخميس ، 19 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قتل شخص وأصيب 60 آخرون في حادث تدافع خارج استاد في البصرة في العراق، الخميس، قبل ساعات من المباراة النهائية لكأس "الخليج العربي" الخميس، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن التدافع كان بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة.

ونقلت الوكالة عن مصدر وجود "حالات حرجة بين المصابين".

وتشهد المدينة الرياضية في البصرة، الخميس، إقامة مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره العُماني بنهائي بطولة كأس "الخليج العربي" بنسخته الـ25، والتي انطلقت في الـ6 الشهر الحالي بمشاركة 8 منتخبات هي العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والامارات واليمن.