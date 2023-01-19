رفاق ميسي يتفوقون.. باريس سان جيرمان يفوز على فريق "موسم الرياض"

نشر الخميس ، 19 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفوق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على فريق "موسم الرياض" بخماسية مقابل أربعة أهداف في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الخميس.

وتقدم الفريق الباريسي عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عند الدقيقة 3 قبل أن يتعادل النجم البرتغالي رونالدو لفريق نجوم الهلال والنصر من علامة الجزاء عند الدقيقة 34.

ورغم طرد المدافع الإسباني خوان بيرنات في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول نجح الفريق الباريسي بتسجيل الهدف الثاني عبر المدافع البرازيلي ماركينيوس لكن فريق موسم الرياض سجل التعادل عبر رونالدو قبل نهاية الشوط بثواني.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الإسباني سيرخيو راموس الهدف الثالث عند الدقيقة 54 قبل أن يتعادل فريق نجوم الهلال والنصر عبر الكوري هو سوو جانغ عند الدقيقة 56.

وتمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي من تسجيل الهدف الرابع للفريق الباريسي عند الدقيقة 60 قبل أن يضيف زميله هوجو إيكتيكي الهدف الخامس للفريق الباريسي عند الدقيقة 78.

واختتم فريق نجوم الهلال والنصر المباراة بتسجيل الهدف الرابع عبر أندرسون تاليسكا في الوقت بدل الضائع.

يذكر أن رونالدو وميسي شاركا حتى الدقيقة 61 و62 على التوالي بعد أن قدما مستويات مميزة في هذه المباراة الاستعراضية.