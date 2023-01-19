دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم، الخميس، عدداً من القرارات الانضباطية بحق 3 لاعبين دوليين، دون الكشف عن الأسباب، بعد مرور فترة قصيرة على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس العالم الفائتة.

ونشر اتحاد كرة القدم في قطر بياناً رسمياً عبر حسابه في موقع تويتر، حمل الإعلان عن خصم 50% من راتب الثلاثي: عبد الكريم حسن وبسام الراوي ومحمد وعد، إضافة إلى توجيه تحذير وفرض غرامات مالية.

وقرر الاتحاد القطري إيقاف اللاعب عبد الكريم حسن على وجه التحديد، لأجل غير مسمى.

وتأتي هذه القرارات الانضباطية بناءً على التقرير المرسل من إدارة المنتخبات الوطنية القطرية إلى الأمانة العامة في الاتحاد القطري.

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استغنى نادي السد عن خدمات لاعبه عبد الكريم حسن بشكل نهائي، نظراً لـ "فكر اللاعب الّذي لا يتوافق مع تطلعات الفريق في المرحلة المقبلة"، حسب ما أعلن عنه النادي.

فيما كان الاتحاد القطري قد رفض تجديد عقد المدرب الإسباني فيليكس سانشيز مع "العنابي"، بعد الأداء المخيب للفريق في مونديال 2022.