دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى جانب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة الودية بين نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن "موسم الرياض".

وشارك آل الشيخ متابعيه على صفحته الرسمية على موقع تويتر صورة تجمعه بميسي، وصورة أخرى تجمعه بالنجم الأرجنتيني نفسه ورئيس مجلس إدارة باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي.

ومن المقرر أن يقود النجم الأرجنتيني النادي الباريسي في المباراة الودية التي سيقود فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفريق الآخر بعد انتقاله للنصر السعودي.

وكانت قد انتشرت أنباء في الأيام الأخيرة عن رغبة نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع ميسي ولكن لم يصدر أي تصريح رسمي من الجانبين حول تطورات المفاوضات أو حقيقة وجودها.

واحتكر ميسي ورونالدو الجوائز الفردية على مدار السنوات الماضية قبل أن يكسر لوكا مودريتش وكريم بنزيما هيمنة الثنائي على جائزة الكرة الذهبية.