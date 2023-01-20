أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اعتقلت الشرطة الإسبانية اللاعب البرازيلي، داني ألفيش، في برشلونة بناء على تحقيقات تتعلق باعتداء جنسي مزعوم وفق ما قاله المتحدث باسم شرطة كتالونية الإقليمية لـCNN الجمعة.

ووفقا للمتحدث باسم الشرطة، فإن ألفيش كان في قسم الشرطة بمدينة برشلونة صباح الجمعة، وقد غادره لاحقا كـ"محتجز".

وتم اقتياد ألفيش، أحد أفضل لاعبي جيله على الإطلاق، بسيارة شرطة من المخفر إلى المحكمة في برشلونة، حيث سيمثل أمام القاضي في وقت لاحق الجمعة، وفق ما قاله المتحدث باسم الشرطة.

وحاولت CNN التواصل مع ممثلي ألفيش لكنها لم تتلق ردا على الفور.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال متحدث باسم اللاعب البرازيلي لرويترز إن ألفيش "ينفي بشدة" كل المزاعم.

وكانت قد أكدت المحكمة العُليا في كتالونيا في 10 يناير/كانون ثاني أن اللاعب البرازيلي داني ألفيش قيد التحقيق بسبب مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي في أحد الملاهي الليلية في برشلونة الشهر الماضي.

وفي فيديو تم إرساله لقناة "Antena 3" الإسبانية، قال ألفيش إنه كان في النادي الليلي لكنه نفى مزاعم الاعتداء الجنسي.

وقال ظهير برشلونة السابق: "أود أن أنفي كل شيء، أولا، كنت هناك في ذلك الموقع، كنت هناك مع العديد من الأشخاص نقضي وقتا جيدا".

وتابع اللاعب البرازيلي قائلا: "أنا آسف جدا لكنني لا أعلم من تكون هذه السيدة"، حسب تعبيره.

وفاز ألفيش بألقاب الدوريات المحلية في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وحقق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع الفريق الكتالوني.

وتوج اللاعب البرازيلي بكأس كوبا أمريكا مع منتخب بلاده عامي 2007 و2019، وقد أصبح أكبر لاعب برازيلي سنا يشارك في كأس العالم بعد استدعائه إلى قائمة "راقصي السامبا" في مونديال قطر 2022 بعمر الـ39 عاما.