نشر الجمعة ، 20 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقط إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، صورتين مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي واللاعب المغربي المتألق أشرف حكيمي، الجمعة، ودار حديث بينه وبين الثاني حول أداء العمرة.

ونشر الكلباني الصورتين ومقطع الفيديو عبر صفحته الموثقة على تويتر وعلق عليه بالقول: " مع ميسي وأشرف حكيمي".

وظهر إمام الحرم المكي السابق مع ميسي وهما يبتسمان وكذلك الحال مع حكيمي، وذلك في إطار إقامة مباراة موسم الرياض بين فريق نجوم الهلال والنصر وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ودار حديث بين الكلباني وحكيمي، إذ قال اللاعب المغربي لإمام الحرم المكي السابق: "سأذهب غدا لأداء العمرة"، ليجيب الكلباني بجملة: "تقبل الله".

يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد تفوق على فريق "موسم الرياض" بخماسية مقابل 4 أهداف في المباراة التي أقيمت على أرضية ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض.