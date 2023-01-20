السعودية.. الكاميرا تلتقط نظرة من ميسي لرونالدو وتفسيرها يشعل تويتر

نشر الجمعة ، 20 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للقطة رصدتها عدسة الكاميرا لحظة نظر اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي إلى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

اللقطة التي أثارت تفاعلا جاءت خلال مباراة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق "موسم الرياض" والتي أقيمت على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الخميس، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل 4.

وتقدم الفريق الباريسي عبر ميسي عند الدقيقة 3 قبل أن يتعادل النجم البرتغالي رونالدو لفريق نجوم الهلال والنصر من علامة الجزاء عند الدقيقة 34.

ورغم طرد المدافع الإسباني خوان بيرنات في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول نجح الفريق الباريسي بتسجيل الهدف الثاني عبر المدافع البرازيلي ماركينيوس لكن فريق موسم الرياض سجل التعادل عبر رونالدو قبل نهاية الشوط بثواني.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الإسباني سيرخيو راموس الهدف الثالث عند الدقيقة 54 قبل أن يتعادل فريق نجوم الهلال والنصر عبر الكوري هو سوو جانغ عند الدقيقة 56.

وتمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي من تسجيل الهدف الرابع للفريق الباريسي عند الدقيقة 60 قبل أن يضيف زميله هوجو إيكتيكي الهدف الخامس للفريق الباريسي عند الدقيقة 78.

واختتم فريق نجوم الهلال والنصر المباراة بتسجيل الهدف الرابع عبر أندرسون تاليسكا في الوقت بدل الضائع.

يذكر أن رونالدو وميسي شاركا حتى الدقيقة 61 و62 على التوالي بعد أن قدما مستويات مميزة في هذه المباراة الاستعراضية.