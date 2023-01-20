دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على أداء اللاعب كيليان مبابي خلال مباراة "كأس موسم الرياض"، والّتي جمعت نجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه في موقع تويتر: "امبابي لاعب متعب للنفسية ...المفروض مايلعب كوره ... المفروض سباق ١٠٠ متر ... جد هو المستقبل ... مش ممكن!"، في إشارة إلى قوة المهاجم الفرنسي من حيث السرعة على وجه التحديد.

وكان مبابي البالغ من العمر 23 عاماً قد ساهم في إحراز 3 أهداف للنادي الباريسي، إذ سجّل هدفاً من علامة الجزاء وقدّم تمريرتين حاسمتين.

وحسم رفاق كيليان مبابي مباراة "كأس موسم الرياض" لصالحهم، بعد فوزهم على نجوم "العالمي" و "الأزرق الهلالي" بخمسة أهداف مقابل أربعة، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الملك فهد الدولي، مساء الخميس.